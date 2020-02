Weine von Mallorca bei Verkostung kennenlernen

Die DO Pla i Llevant präsentiert am Freitag, 28. Februar, von 17 bis 21 Uhr gemeinsam mit elf Bodegas der Insel Weine des aktuellen Jahrgangs im Fünf-Sterne-Hotel GPRO Valparaíso in Palma. Eintrittspreis fünf Euro.

Am Montag, 2. März, lädt die Weinboutique Isla Catavinos mit 95 Weinständen zwischen 15.30 und 21 Uhr zum „Fevi 2020” in Palmas Kongresspalast. Die Plätze sind begrenzt. Anmeldung erforderlich unter: www.islacatavinos.com. (dise)