Stärkerer Zuspruch zu Bussen und Bahnen auf Mallorca

Immer mehr Menschen auf Mallorca nutzen den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das geht aus jetzt veröffentlichten Daten der Balearen-Regierung hervor.

Demzufolge ist die Zahl der Nutzer von Bussen, Bahnen und Metro in den vergangenen vier Jahren um 29 Prozent angestiegen. Waren es 2015 noch 12,8 Millionen ÖPNV-Nutzer, so kam man 2019 auf 16,5 – ein Anstieg um 3,7 Millionen. Bei diesen Daten sind die Zahlen des EMT-Bussystems von Palma nicht inklusive, es geht nur um den Verkehr außerhalb der Balearen-Metropole, hinsichtlich der Busse also um die gelb-roten Überlandgefährte.

In den genannten vier Jahren ist der Anstieg bei den Zügen besonders signifikant, ein Anwachsen um 2,1 Millionen auf 6,1 Millionen. Mit den Bussen waren 2019 rund 10,4 Millionen Passagiere unterwegs, 1,6 Millionen mehr als 2015.

Balearen-Verkehrsminister Marc Pons sieht die Zahlen als eine Folge der in der vergangenen Legislaturperiode geleisteten Arbeit seiner Regierung. "Verbesserungen werden von den Menschen honoriert", so Pons. Dazu zählt er unter anderem die Elektrifizierung der Bahn, die Direkt-Busse vom Flughafen in einige Küstenorte, die Zubringer nach Formentor und Es Trenc und nächtliche Zugverbindungen.

Die Regierung wolle auch weiterhin den ÖPNV im Konkurrenzkampf mit dem Auto stärken.