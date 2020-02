Nach ITB-Absage: Alarm in Mallorcas Reisebranche

Kunst als rein optisches Erlebnis - Lothar Quinte war ein Pionier der Farbfeldmalerei in Deutschland. Werke aus vier Jahrzehnten seines Schaffen stellt nun die Galerie Roy in Felanitx auf ihren drei Etagen an der Plaça Pax aus. Quinte wurde 1923 in der schlesischen Gemeinde Neisse, heute Nysa, geboren und starb 2000 in seiner elsässischen Wahlheimat Wintzenbach.