Massencrash auf Via Cintura führt zu kilometerlangem Stau

Am Sonntagabend ist es auf Mallorca auf der Umgehungsstraße Via Cintura in Richtung Andratx zu einer Massenkarambolage gekommen. Gleich acht Fahrzeuge stießen auf Höhe der Abfahrt nach Sóller zusammen, nachdem einer der Beteiligten nach ersten Polizeiangaben stark bremste und die nachfolgenden Wagen auffuhren. Auch ein Taxi war betroffen.

Mehrere Krankenwagen und die Guardia Civil waren vor Ort. Vier Personen wurden leicht verletzt, befinden sich aber dennoch derzeit in stationärer Behandlung. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Die Autobahn soll zum Unfallzeitpunkt gegen 17.55 Uhr stark befahren gewesen sein, da sich wie üblich zahlreiche Fußball-Fans in Richtung des nahegelegenen Stadions Son Moix in Bewegung setzten. Dort hat Erstligist Real Mallorca um 18.30 Uhr die Kicker aus dem Madrider Vorort Getafe empfangen. (dise)