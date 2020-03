Demonstration gegen Flughafenumbau in Palma

Etwa 400 Demonstranten forderten am Sonntag einen Umbaustopp am Flughafen. Foto: Youtube: Ultima Hora

Etwa 400 Menschen haben am Sonntagnachmittag am Passeig des Born in Palma gegen den Umbau des Flughafens demonstriert. Die Demonstranten - nach eigenen Angaben waren es 750 - forderten einen Stopp der geplanten Umbaumaßnahmen am Airport.

"Jegliche Erweiterung des Flughafens, die seine Kapazität erhöht, ist angesichts des Klimawandels unnötig", erklärte Catalina Torres, Sprecherin der Bürgerinitiative gegen den Umbau. Ebenfalls unter den Demonstranten gesichtet wurden Neus Truyol, Rätin für Stadtentwicklung, und Margalida Ramis, Sprecherin der Umweltorganisation GOB. Unübersehbar waren auch die Unabhängigkeitsflaggen in der Menge.

Flughafenbetreiber Aena hatte vor Kurzem bekannt gegeben, auf mehr Parkplätze und Flugzeugstellplätze zu verzichten. Ziel des Umbaus sei lediglich eine Verbesserung des Services. Die Gegner befürchten Mauscheleien, die am Ende doch zu einer Kapazitätssteigerung führen.