13 Kontakte von Corona-Patientin auf Mallorca identifiziert

Im zweiten Coronavirus-Fall auf Mallorca haben die Behörden bislang 13 Personen identifizieren können, mit denen die infizierte Frau Kontakt hatte. Sie stünden unter Überwachung bis mindestens zum 13. März, teilte die Gesundheitsverwaltung der Balearen am Montag mit.

Unterdessen wurde bekannt, dass sich die beiden Kinder der Frau nicht mit dem Erreger angesteckt haben. Das ergaben Proben, die am Wochenende zur Untersuchung nach Madrid geschickt wurden.

Am Samstag war bekannt geworden, dass die Inselresidentin nach einem Italien-Aufenthalt bei Verwandten nahe Bergamo über Symptome des Coronavirus klagte und deshalb am Freitagabend ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert wurde. Dort kam sie in Quarantäne. (it)