Frühlingsrollen auf Mallorca vom Markt genommen

Die Gesundheitsbehörden der Balearen haben die Entfernung von Frühlingsröllchen der Marke Spring Home vom Markt angeordnet.

Zur Begründung hieß es laut einer Pressemittilung vom Montag, dass sich auf dem Etikett kein Hinweis auf deren Milchgehalt befinde.

Den Angaben zufolge wurden die in Singapur hergestellten Frühlingsrollen in zwei Geschäften auf Mallorca verkauft. Sie stellen eine Gefahr für Menschen dar, die allergisch gegen das Milchprotein sind. (it)