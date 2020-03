Dritter Corona-Fall auf Mallorca festgestellt

Auf Mallorca ist eine weitere Person vom Coronavirus befallen worden. Den Gesundheitsbehörden zufolge handelt es sich um eine Frau, die sich nunmehr in Quarantäne im Son-Llàtzer-Krankenhaus in Palma de Mallorca befindet. Eine weitere Patientin – der zweite Fall – hält sich im Son-Espases-Krankenhaus auf.

Beim ersten Fall handelte es sich um einen in Marratxí wohnenden Briten, der inzwischen wieder genesen ist.

Was die Frau im Son-Llàtzer-Krankenhaus angeht, so muss jetzt noch durch Proben-Analysen im Spezial-Zentrum Carlos III. in Madrid definitiv festgestellt werden, dass sie auch wirklich an der tückischen und manchmal mit dem Tod endenden Krankheit leidet. (it)