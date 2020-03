Bereits fünf Corona-Kranke auf Mallorca bestätigt

Mit zwei neuen Patienten ist die Zahl der Corona-Fälle auf Mallorca auf fünf gestiegen. Das bestätigte am Mittwoch der balearische Gesundheits-Dienst IB-Salut. Es handelt sich um Familienangehörige einer Frau, die sich zuvor in der italienischen Stadt Bergamo aufgehalten hatte.

Diese war nach einem wieder genesenen Briten die zweite Person, die auf der Insel an Corona erkrankt war. Sie hält sich im Krankenhaus Son Espases auf. Die beiden neuen Patienten – sie wurden zweimal positiv getestet – wurden ins Krankenhaus von Inca gebracht.

Beim dritten Fall – eine Frau, die sich im Krankenhaus Son Llàtzer befindet – handelt es sich um eine 68-Jährige. Sie hatte am Montag den Notdienst verständigt und sich zuvor in der italienischen Stadt Turin aufgehalten. Ihr Gesundheitszustand gilt als nicht besorgniserregend.

Unterdessen wurde in Spanien der erste Corona-Tote bestätigt. Es handelt sich um einen Mann, der bereits am 13. Februar in Valencia gestorben war. Insgesamt gibt es im Land inzwischen 150 Verdachtsfälle. (it)