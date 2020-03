Erste Person hat sich auf Mallorca mit Corona angesteckt

Erstmals hat sich eine Person auf Mallorca mit dem tückischen Coronavirus angesteckt. Laut den Gesundheitsbehörden handelt es sich um einen Mann, der mit der dritten auf der Insel in ein Krankenhaus eingelieferten Patientin in Verbindung steht, die sich in Turin aufgehalten hatte. Es handelt sich damit um den sechsten Corona-Fall auf Mallorca.

Der Mann hält sich momentan unter Quarantäne im Son-Llàtzer-Krankenhaus auf.

Unterdessen wurde wegen der Epidemie ein Mediziner-Kongress im Kongresspalast in Palma mit 400 Teilnehmern abgesagt. Spanische Augenärzte wollten sich am Donnerstag in dem Gebäude treffen. Die Absage geht laut einem Sprecher des Kongresspalastes auf eine Anweisung der spanischen Gesundheitsbehörden zurück. (it)