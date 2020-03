Terrassenzelt-Aus sorgt auch an Playa de Palma für Furore

Das am Donnerstag in Kraft getretene Verbot von Terrassenzelten sorgt auch an der Playa de Palma für Unmut. Kunden des bei Deutschen beliebten Lokals "Zur Krone", das auch eine solche Konstruktion aufgestellt hatte, gaben auf Facebook bitterböse Kommentare ab.

"Unfassbar, als hätte die Insel keine anderen Probleme", hieß es unter anderem, "und im Sommer soll man dann in der prallen Sonne", lautete ein anderer Beitrag. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Ein Trauerspiel".

Die Terrassenzelte wurden auf Geheiß des die Stadt regierenden Linksbündnisses verboten. (it)