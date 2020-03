Verkehrschaos nach Unfall auf Llucmajor-Autobahn

Ein schwerer Unfall auf der Autobahn Llucmajor -Palma de Mallorca hat am Freitagmorgen zu einem langen Stau geführt. Gegen 7.50 Uhr fuhr ein Diesel-Tankwagen nahe der Abzweigung Richtung Ringautobahn auf der Fahrbahn nach Andratx in zwei Autos, acht Personen wurden verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser Juaneda und Miramar gebracht.