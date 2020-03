Paseo Sagrera wird wieder wegen Sturm gesperrt

Angesichts des bevorstehenden Sturmtiefs hat die Stadtverwaltung von Palma am Freitag erneut die Schließung des Fußgängerwegs am Paseo Sagrera angeordnet. Beim letzten Unwetter waren dort am Dienstag sieben Palmen umgestürzt.

Falls die Windböen eine Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern erreichen, sollen auch die Avenida Antoni Maura und der Zugang zur Avenida Gabriel Roca in Höhe des Paseo Sagrera für den Verkehr gesperrt werden. Geplant ist eine Umleitung über den Paseo del Born und die Avenida Argentina.

Die Stadtverwaltung rät ferner dazu, sich nicht in Zonen mit großem Baumbestand aufzuhalten. Dazu zählen den Angaben nach die Avenida Gabriel Roca, Dalt Murada, der Paseo Mallorca, die erste Meereslinie an der Playa de Palma, die Ramblas, der Paseo del Borne, die Puerta de Santa Catalina, der Park Sa Feixina, der Bellver-Wald und der genannte Paseo Sagrera.