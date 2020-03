10.000 Menschen kamen zum Weltfrauentag nach Palma

Demonstration anlässlich des Weltfrauentags in Palma de Mallorca. Foto: Youtube: Ultima Hora

Mehr als 10.000 Menschen haben am Sonntag in Palma de Mallorca anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März für mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und gegen häusliche Gewalt demonstriert.

Organisiert wurde die Zusammenkunft von der Feministischen Bewegung Mallorca (MFM). Er verlief vom Bahnhof aus über die Avenidas bis zum Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale.

Motto der Veranstaltung war: "Zerstört das Patriarchat, nicht die Erde". Neben Organisationen wie dem Zimmermädchen-Verband "Las Kellys" waren auch hochrangige Politikerinnen und Politiker dabei, unter anderem die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol (Sozialisten) und Palmas ehemaliger OB und jetziger Kulturstadtrat Antoni Noguera (Més). (cze)