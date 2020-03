Falscher Polizist in Palma festgenommen

Die Nationalpolizei hat einen 40-jährigen Mann festgenommen, der sich als Polizist ausgab, um mitten in der Nacht in die Wohnung einer allein lebenden Frau in Palma zu gelangen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofparks. Aufnahmen aus der Kaerma der Gegensprechanlage zeigten, dass der Eindringling eine gefälschte Polizeimarke vorzeigte. Der vermeintliche Beamte erklärte wiederholt, dass sich in der Nähe einige schlimme Dinge ereignet hätten. Die Frau wurde daraufhin misstrauisch und alarmierte die echte Polizei.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, bemerkten sie, wie der Verdächtige in derselben Straße versuchte, sich mithilfe seines gefälschten Ausweises Einlass in weitere Häuser zu verschaffen. Dabei wurde er festgenommen.

Bei ihren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der Mann am 19. Februar in einer Bar in Coll d'en Rabassa ähnlich vorgegangen war, damals allerdings in Begleitung einer Frau. Sie filzten mehrere Gäste entwendetetn das dabei gefundene Marihuana.