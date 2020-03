Corona-kranker Arzt: 27 Personen unter Beobachtung

Die Gesundheitsbehörden der Balearen beobachten zurzeit 27 Personen, mit denen der auf Menorca an Corona erkrankte Arzt Kontakt hatte. Es handelt sich offiziellen Informationen zufolge um andere Ärzte und um Krankenpfleger. Niemand weise derzeit Krankheitssymptome auf, das könnte sich aber in den kommenden zwei Wochen noch ändern.

Der Arzt ist die erste Person auf Menorca, die sich infizierte. Damit stieg balearenweit die Zahl der bestätigten Kranken auf acht, was verglichen mit anderen Gegenden in Europa sehr wenig ist.

Der Arzt arbeitet am Mateu-Orfila-Krankenhaus in Mahón. Ihm geht es den Angaben zufolge nicht schlecht, er befinde sich bereits auf dem Weg der Genesung. (it)