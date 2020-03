Neuer Corona-Fall auf den Balearen registriert

Neuer Corona-Fall auf den Balearen: Am Montag wurde offiziell gemeldet, dass sich ein spanischer Rentner auf Menorca mit dem Virus angesteckt hat und sich derzeit im Krankenhaus Mateu Orfila in Mahón befindet. Damit steigt die Zahl der Corona-Infizierten auf neun.

Der Mann aus Madrid hatte sich am Samstag mit Beschwerden in ein Gesundheitszentrum begeben. Die analysen ergaben, dass er tatsächlich an dieser Krankheit leidet. Der Rentner war auf einer verbilligten Imserso-Reise.

Wie in dem Fall des menorquischen Arztes werden auch hier mehrere Personen beobachtet, die kontakt mit dem Mann hatten. (it)