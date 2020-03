Lauda streicht wegen Coronakrise Flüge

Die österreichische Lowcost-Airline Lauda, die von zahlreichen Flughäfen im deutschsprachigen Raum abfliegt, streicht wegen der Coronavirus-Krise Verbindungen zwischen dem 18. März und dem 8. April, also auch in der Karwoche. Lauda schloss in einer E-Mail an MM nicht aus, dass auch Mallorca-Flüge davon betroffen sind.

In dem Schreiben und auf der Internetseite der Airline heißt es: "Alle betroffenen Kunden wurden per E-Mail und SMS benachrichtigt und erhalten die Möglichkeit, eine Rückerstattung zu beantragen oder ihre Reise umzubuchen."

Lauda ist eine Tochter der irischen Fluglinie Ryanair, die ebenfalls Mallorca mit zahlreichen deutschen Städten verbindet. (it)