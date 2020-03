Gemeinde darf Uferweg von Cala Rajada reparieren

Die Gemeinde Capdepera im Nordosten von Mallorca darf nun doch den durch das Ausnahme-sturmtief "Gloria" zwischen den 19. und 21. Januar arg ramponierten Uferweg zur Cal Gat in Cala Rajada reparieren. Bürgermeister Rafel Fernández schlug in Madrid nun eine Sondererlaubnis heraus, die ihm von der Küstenschutzbehörde bislang verweigert worden war.

Am Wochenende hatten in Cala Rajada gut 1000 Menschen gegen die sture Haltung in Spaniens Hauptstadt protestiert. In der bei Deutschen beliebten Urlaubsregion ist man um die nächste Saison besorgt.

Der Sturm "Gloria" hatte auch woanders Küstenabschnitte in Mitleidenschaft gezogen. Der Strand von Cala Millor wurde reduziert, auch andere Strände wurden beschädigt. (it)