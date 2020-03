Zahl der Corona-Fälle auf den Balearen steigt auf 17

Die Zahl der Corona-Fälle auf den Balearen ist auf 17 gestiegen. Nach am Donnerstag veröffentlichten Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wurde ein weiterer Patient ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Was die drei am Mittwoch bekanntgewordenen Fälle angeht, so handelt es sich um einen Mann, der jüngst aus Madrid nach Mallorca kam und sich im Krankenhaus Son Llàtzer aufhält, eine Frau, die auf Mallorca zu Hause behandelt wird und eine weitere Frau, die bei sich zu Hause auf Menorca ist.

Nur einer der 17 Fälle, ein Brite, durfte inzwischen das Krankenhaus verlassen. Sämtliche anderen stehen in Hospitälern oder zu Hause unter Quarantäne. (it)