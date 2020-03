Erst sonnig und mild auf Mallorca, dann nass

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich dieser auffallend traumhaft. Am Donnerstag überstieg das Quecksilber problemlos die 20-Grad-Marke, es wehte nur sehr wenig Wind. In Sa Pobla wurden sogar 26 Grad gemessen.

Nach etwas stärkeren Böen am Freitag ist laut den Meteorologen von Aemet ein ruhiges und zumeist sonniges Wochenende bei 20 Grad zu erwarten. Nachts bleiben die Werte zweistellig.

Doch dann trübt sich die Lage ein: Am Montag soll ein Regengebiet Mallorca erreichen, das sich am Dienstag noch intensiviert und die Temperaturen wieder unter die 20-Grad-Marke drücken soll. (it)