Pfarrer-Casting wegen Coronavirus verlegt

Eigentlich sollte die zweite Etappe des Pfarrer-Castings am Freitag, 13. März, in der Seniorenresidenz Es Castellot in Santa Ponsa stattfinden. Um die Bewohner angesichts der steigenden Anzahl von Corona-Infektionen zu schützen, ist der Termin nun in das Pfarrhaus in Arenal in der Calle Bellavista H-3 verlegt worden.

Um 16 Uhr präsentiert sich dort der zweite Bewerber um die Nachfolge der evangelischen Pastorin Heike Stijohann, deren Amtszeit im Juni endet. Dabei handelt es sich um ein Pfarrehepaar aus Nordrhein-Westfalen, das sich gemeinsam mit seiner 17-jährigen Tochter um die Inselschäfchen kümmern will. An die Vorstellungs- und Fragerunde schließt sich um 18 Uhr eine Andacht an.

Der erste Kandidat hatte sich am vergangenen Wochenende auf der Insel vorgestellt. Kurz zuvor hatte es Ärger mit der EKD (Evangelische Kirche Deutschland) gegeben, die in einem Brief gefordert hatte, jegliche Berichterstattung in den Medien zu unterlassen, bis die Entscheidung über den neuen Pfarrer bei der Wahl Ende März getroffen worden sei.