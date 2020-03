Balearen verlangen Aus von Seeverkehr mit Italien

Die Balearen-Regierung hat am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung von der Zentralregierung in Madrid verlangt, wegen der Corona-Krise nach den Flügen sämtliche Schiffsverbindungen zu Italien auszusetzen. Kreuzfahrtschiffe aus Italien dürfen Palma nach wie vor anlaufen.

Der Stiefelstaat ist der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene europäische Staat. Außerdem müsste es genauere Gesundheitskontrollen an Flughäfen und Häfen geben, wurde am Donnerstag offiziell mitgeteilt.

Am Mittwoch hatte die Regionalregierung zunächst sämtliche Versammlungen mit mehr als 1000 Personen untersagt. Kleinere Zusammenkünfte bedürfen der Genehmigung der balearischen Gesundheitsbehörde.

Ob Flüge zwischen der insel und dem Festland unterbrochen werden, hängt von der Weiterentwicklung der Corona-Lage ab. (it)