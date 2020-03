Jetzt werden auf Mallorca auch die Schulen geschlossen

Die Balearen-Regierung hat am Donnerstagabend nach längerer Beratung beschlossen, den Schulunterricht auf Mallorca von kommenden Montag an auszusetzen. Ziel ist es, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Schulen sollen so lange geschlossen bleiben, wie es die Lage erfordert. Vorläufig gegen die Behörden von einer Schließung von zwei Wochen aus. Auch an der Balearen-Universität wird der Unterricht ausgesetzt.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol sagte am Abend in einer Ansprache im Regionalfernsehen IB3, die bisher getroffenen Maßnahmen gegen das Virus seien temporär und flexibel. Sie könnten zwei Wochen dauern, oder mehr oder weniger. Die Behörden werden die Maßnahmen je nach den Erfordernissen anpassen.

Armengol appellierte, zuversichtlich zu sein und der Arbeit der Behörden zu vertrauen. Es gelte mit diesen Maßnahmen, jene Bevölkerungsteile zu schützen, für die das Virus gefährlich werden könnte, insbesondere für Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen.

Die sozialistische Politikerin rief dazu auf, die empfohlenen Verhaltensweisen einzuhalten, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Diese seien, sich nicht die Hände zur Begrüßung zu reichen, keine Wangenküsse auszutauschen sowie Abstand zu halten zu Menschen mit Erkältungssymptomen wie Husten oder Niesen.