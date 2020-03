Schließung von Märkten auf Mallorca wegen Corona

Zahlreiche bekannte Märkte und Firas auf Mallorca werden für mindestens 15 Tage bis zum 26. März geschlossen bleiben. Das haben verschiedene zuständige Stadtverwaltungen der Insel am Donnerstag beschlossen, um eine mögliche Verbreitung des Coronavirus zu vermeiden.

Davon betroffen ist ab Freitag auch die bekannte Töpfermesse Fira del Fang in Marratxí, die einmal pro Jahr Tausende Besucher anzieht, sowie die Fira de Binissalem. Auch der Mittwochsmarkt in Sineu und die Sonntagsmärkte in Consell und Santa Maria bleiben dicht. In Inca wird derzeit über eine Aussetzung beraten.

Die Gemeinden Marratxí, Felanitx, Alcúdia, Son Servera, Santanyí und Capdepera haben eine Schließung aller Märkte in der gesamten Gemeinde angekündigt, um eine Konzentration der Bevölkerung zu vermeiden.

Den Bürgern der Gemeinde Capdepera ist am Donnerstag ein Informationsschreiben zugestellt worden. Darin informiert Bürgermeister Rafael Fernández Mallol über die vorübergehende Einstellung aller sozialen, kulturellen und sportlichen Aktivitäten der Gemeinde.

Auch Bibliotheken, Theater und Schwimmbäder der Gemeinde werden bis zum 26. März nicht öffnen. Die Bürger sollen Ämter nur bei wichtigen Angelegenheiten aufsuchen. (dise)