Discos öffnen auf Mallorca wegen Corona wohl nicht

Die Diskotheken auf Mallorca bleiben wohl bis auf Weiteres wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Das plant nach eigenen Angaben der zuständige Verband. Es handele sich um Vorsorgemaßnahmen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Unterdessen teilte die Großdisco Tito's in Palma mit, geschlossen zu bleiben.

Versammlungen mit mehr als 1000 Personen bleiben verboten auf Mallorca, kommen weniger Menschen bei einem Event zusammen, so bedarf dies der Zustimmung der Gesundheitsbehörde.

Das Nachtleben auf Mallorca konzentriert sich momentan nicht an der Playa de Palma, sondern am Paseo Marítimo von Palma und im Viertel Santa Catalina. (it)