Zwölffacher Autoknacker in Palma festgenommen

Die Polizei hat vor einigen Tagen einen 25-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehr als zwölf Autos in Coll d'en Rabassa aufgebrochen zu haben. Nach Angaben der Ermittler weist der mutmaßliche Täter ein umfangreiches Vorstrafenregister auf.

Die Beamten waren dem Mann seit dem vergangenen November auf der Spur. Der Autoknacker machte sich bevorzugt über geparkte Fahrzeuge her, die er mit großer Gewalt aufbrach. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Karosserien. Es lagen bereits mehrere Anzeigen in Coll d'en Rabassa gegen ihn vor.