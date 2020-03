Balearische Fitnessstudios und Discos müssen schließen

Auf Mallorca und den Nachbarinseln kann die Gastronomie wegen der Coronavirus-Krise nur noch sehr eingeschränkt funktionieren. Restaurants müssen die Zahl ihrer Gäste um ein Drittel reduzieren, wie die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Freitag sagte. Das gelte auch für Kinos. Ganz geschlossen werden müssen "Pubs", Discos, Bingo-Hallen und Fitnessstudios. 15 Tage werde die Maßnahme dauern.

Armengol empfahl den Menschen auch, unnötige Sozialkontakte zu unterlassen. Armengol wiederholte ihre Forderung an Madrid, auf den Inseln ankommende Passagiere aus Krisenregionen zu kontrollieren. Dazu gehört auch Deutschland. Auf einer Insel sei so etwas leicht zu bewerkstelligen, falle aber nicht in die Zuständigkeit der Landesregierung, so Armengol weiter.

Vor einigen Tagen war bereits angekündigt worden, dass sämtliche Versammlungen mit über 1000 Menschen verboten seien. (it)