Kreuzfahrtpassagiere dürfen nicht mehr von Bord

Drei Kreuzfahrtschiffe werden am Samstag im Hafen von Palma erwartet. Die Passagiere dürfen wegen der Corona-Krise aber nicht für Ausflüge in die Stadt von Bord.

Zwei der Schiffe beenden ihre Fahrt in Palma, Reisende treten von dort aus ihre sofortige Weiterfahrt oder ihren Rückflug an. Auf dem dritten Schiff, der "Mein Schiff 4", befinden sich Passagiere, deren Rückflug erst nach dem Sonntag vorgesehen ist. Der Oceanliner liegt zurzeit in der Bucht von Palma.

Damit kommt die Hafenbehörde der Balearen dem von der spanischen Regierung erlassenen Anlegeverbot von Kreuzfahrtschiffen bis zum 26. März nach. Bis zu diesem Datum sollten ursprünglich zwölf Schiffe mit 48.000 Passagieren in Palma einlaufen.