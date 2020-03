Weiterhin großer Ansturm auf die Supermärkte Mallorcas

Lange Schlangen vor den Supermärkten, geschlossene Bars und Restaurants und deutlich leerere Straßen: So zeigte sich Mallorca einen Tag, nachdem Pedro Sánchez den Alarmzustand für Spanien ausgerufen hatte.

Besonders groß war der Andrang am Fleischmarkt von Ca na Paulina in Palma. Dutzende Kunden drängelten sich im Eingang. Angesichts des enormen Ansturms regulierten manche Supermärkte den Kundenzugang. In Marratxí sorgte die Guardia Civil für einen geordneten Einkauf. Bei Eroski in Palma durften jeweils nur 115 Personen den Laden betreten, neue Kunden erst wieder hinein, wenn ein anderer das Geschäft verließ. Versorgungsengpässe waren nicht zu beobachten. Nach den Hamsterkäufen der vergangenen Tage wurde vor allem das Klopapier in den Regalen palettenweise aufgefüllt. Ähnlich sah es auch in den Supermärkten in Inca aus.

Am Freitag waren die Regale mit Wasser, Milch und Nudeln in der Eroski-Filiale in Son Moix phasenweise wie leergefegt. "Seit Tagen schon kaufen die Leute wie verrückt. Dabei ist das gar nicht nötig. Unsere Vorräte werden alle ein bis zwei Tage wieder aufgestockt", sagte Jorge Mulet, Mitarbeiter bei Eroski in Son Moix. "Wir sind mittlerweile auch so etwas wie psychologische Betreuer, die Kunden sind im Panikmodus und beunruhigt". Er selbst hat noch keine Vorräte angelegt, das sei auch nicht nötig, betonte er.

Ähnlich äußerte sich auch Judit Esteve, Balearen-Sprecherin von Aged, dem Verband der großen Lebensmitteldistributeure, der wiederholt zu Ruhe und Besonnenheit aufrief. "Wir arbeiten mit Zulieferern, Partnerunternehmen und der Regierung eng zusammen, um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen", erklärte sie gegenüber MM. (mais)