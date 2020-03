Ryanair fährt Balearen-Flüge drastisch herunter

Billigflieger Ryanair hat angekündigt, Flugverbindungen nach Festlandspanien, auf die Balearen und Kanaren von Sonntag, 15. März, um Mitternacht bis Donnerstag, 19. März, ebenfalls um Mitternacht, drastisch zu reduzieren. Betroffene Passagiere werden per Mail über ihre Möglichkeiten informiert.

Customer Notice: Ryanair Group reduces flights to/from Spain from Monday 16 March to Thursday 19 March.



All affected customers will receive an email notification informing them of their options: pic.twitter.com/0R1Ib65tKb