Spanien schließt seine Grenzen

Spanien schottet sich zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie ab, das aber zunächst nur auf dem Landweg. In der Nacht zum Dienstag dürfen nur noch Spanier und rechtmäßig im Land wohnende Residenten einreisen, erklärte Justizminister Grande-Marlaska am Montagnachmittag. Was die Grenze zu Portugal anbelangt, so wird dort auch der Zug- und Luftverkehr eingestellt.

Der Flugverkehr wurde bislang nicht grundsätzlich eingestellt. Mehrere Mallorca-Flüge fallen aber aus, wie die Flughafengesellschaft Aena am Montagmorgen (16.3.) bestätigte.