Lauda stellt Flugbetrieb bis 8. April ein

Die österreichische Airline wird sämtliche Verbindungen zwischen 17. März und 8. April 2020 nicht durchführen. Davon sind selbstredend auch die Mallorca-Verbindungen betroffen.

Lauda plant – sofern es die Nachfrage und die Sicherheitslage rund um das Coronavirus zulassen – wieder ab dem 9. April 2020 zu fliegen. Betroffenen Passagieren sollen Umbuchungen – sofern aufgrund der aktuellen Corona-Lage möglich – und Erstattungen angeboten werden.

Lauda schreibt weiter: „Die Sicherheit und das Wohlergehen der Lauda-Mitarbeiter und Kunden hat für die Airline höchste Priorität. Lauda wird auch weiterhin alle Richtlinien der WHO und der EASA in vollem Umfang einhalten und wird alle auferlegten Reisebeschränkungen befolgen. Lauda entschuldigt sich aufrichtig bei allen betroffenen Passagieren und bedauert die Flugplanänderungen, die durch die rasche Ausbreitung des COVID – 19 Virus verursacht wurden.“ (it)