Mallorca-Hotels bieten Betten für Corona-Patienten an

Auf Mallorca bieten Hoteliers den Behörden zunehmend Betten zur Behandlung von Corona-Kranken an. Die Kette Garden-Hotels unterbreitete am Montag der Balearen-Regierung eine entsprechende Offerte. Hier geht es konkret um die 132-Zimmer-Herberge namens Garden Holiday Village an der Playa de Muro. es befindet sich ganz in der Nähe des Krankenhauses von Muro.

Auch der Großkonzern Meliá will mit den Behörden bei der Bekämpfung der Seuche kollaborieren. wenn es nötig werde, könne man ebenfalls Zimmer anbieten. Die verantwortlichen der riu-Kette äußerten sich ähnlich.

Die Hotels auf den inseln werden für Touristen in den nächsten Tagen angesichts der unehmenden Corona-Fälle bis auf Weiteres geschlossen. (it)