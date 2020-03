Feuerwehrmann in Palma mit Coronavirus infiziert

Auch ein Feuerwehrmann aus Palma hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Der Mann hatte nach einem Urlaub in Vietnam am vergangenen Mittwoch seine Arbeit wieder aufgenommen. Am Montag wurde er positiv getestet und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne.

Schon am Mittwoch fühlte sich der Mann unwohl. Kollegen, mit denen er während seiner Schicht in Kontakt stand, zeigen bislang keine Symptome. Sie wurden aber ebenfalls nach Hause geschickt. Am Montagabend wurden zudem alle Feuerwehrleute, die an diesem Tag Dienst hatten, telefonisch aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

Die Sicherheitsbeauftragte der Stadt, Joana Maria Adrover, verweist seit einigen Tagen darauf, dass Anweisungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in die Zuständigkeit des Innenministers fallen. Entsprechende Anordnungen werden daher mündlich vom Chef der Feuerwehr in Palma erteilt.