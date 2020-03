Tagebuch eines Corona-Betroffenen auf Mallorca

Das Coronavirus ist ohne Vorwarnung zu uns nach Hause gekommen. Am vergangenen Donnerstag, dem 12. März, erhielt Laura (fiktiver Name) eine E-Mail, eine Erklärung ihres Unternehmens, in der sie darauf hingewiesen wurde, dass ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Doch anstatt die Mitarbeiter direkt nach Hause zu schicken, hieß es: "Niemand soll sich bewegen, zunächst wird hier desinfiziert."

Doch für uns war es bereits zu spät. Ohne es zu wissen, war meine Freundin bereits infiziert. Am Freitag, den 13., traten die ersten Symptome auf, von denen wir sowohl in der Presse als auch im Fernsehen bereits gelesen und gehört hatten.

Fieber, Husten, Kopfschmerzen, erschwertes Atmen ... alles passte. Während sie schon im Bett lag, rief ich die Notfallnummer 061 an und ließ es einmal, zweimal, dreimal klingeln ... Niemand hob ab. Beim vierten Versuch hatten wir Glück. Das erste, was wir gefragt wurden war: Alter? Symptome? Hat die Person Kontakt mit einer infizierten Person? "Positiv!" schrie ein Fremder direkt am anderen Ende des Telefons wie jemand, der die Lotterienummern singt. Eine großzügige Lotterie, die ständig wächst. Wir haben einen „Hauptpreis“ gezogen.

Die Antwort auf alles war "Nehmen Sie Paracetamol, wir rufen Sie am Nachmittag wieder an". Nun, sie haben nicht angerufen, sie sind nicht vorbeigekommen. Der 14. März kommt und die Temperatur meiner Partnerin steigt auf 39,9. Wir sind ein junges Paar, aber ihre Eltern leben auf Menorca und meine gehören bereits zur Risikogruppe. Ich rufe wieder 061 an ... die Leitung ist zusammengebrochen. Ich finde mich damit ab, dass sie nicht kommen werden, sie sind überlastet. Währenddessen starre ich vom Wohnzimmerfenster aus erstaunt auf die Reihen von Menschen, die sich im Supermarkt drängen. Dummköpfe. Ich bin direkt betroffen, aber ich muss den Kühlschrank füllen. Ich habe keine Symptome, könnte aber ein Träger des Virus sein. Ich habe keine andere Wahl, ich muss runter. Die Exzesse einiger gefährden die Grundbedürfnisse anderer.

Noch vor einem Monat war unsere größte Sorge, wo wir Ostern verbringen würden. Heute ist unsere Sorge, ob wir zu Hause genug zu essen haben, um nicht die Straße entlang zu gehen. Es ist schon erstaunlich, welche Wenden das Leben nimmt. Mein Tag ist zu einem stillen „Kampf“ geworden. Die Handschuhe sind mein ständiger Begleiter, ähnlich wie in der Serie „Breaking Bad“ wechsle ich täglich Lauras Laken und Schlafanzug. Ich reinige gründlich die Knöpfe und alles, was ich anfasse, mit Reinigungsmittel. Ich schrubbe den Boden. Ich schalte die Waschmaschinen ausschließlich mit ihren Kleidern an und wenn bitte ich Laura, wenn möglich, dass sie diese selbst befüllt, damit nur sie ihre Kleider berührt. Ich putze und desinfiziere das Badezimmer jeden Tag und nach jeder Benutzung. Ich gehe mit dem Hund raus, achte dabei auf den gebührenden Abstand zu anderen. Nach der Rückkehr desinfiziere ich ihn. Ich koche und desinfiziere wieder. Ich lebe in angespannter Achtsamkeit. Ich schlafe in einem separaten Raum, ohne Küsse, ohne Umarmungen.

Das Gefühl der Einsamkeit derer, die ihre Familie nicht um sich haben, ist überwältigend. Nicht zu wissen, was als nächstes passieren wird oder wann das Ganze ein Ende nehmen wird.

Das Coronavirus ist angekommen, um uns als Menschen auf die Probe zu stellen. Es bringt unsere Verwundbarkeit zum Vorschein, und gleichzeitig gute und schlechte Seiten in uns. Aber wo es eine Krise gibt, gibt es Chancen. Die Gelegenheit, das zu schätzen, was wir haben, verantwortungsbewusst zu konsumieren, die Zeit zu nutzen, die Stille zu schätzen, bei unseren Lieben zu sein und unsere Ältesten zu respektieren. Und der beste Schutz ist, dass ein jeder zu Hause bleibt.