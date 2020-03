Zweiter Corona-Todesfall auf den Balearen registriert

Die Zahl der am Coronavirus verstorbenen Personen auf den Balearen hat sich auf zwei erhöht. Es handelt sich nach offiziellen Angaben der Gesundheitsbehörden um einen Mann, der bereits an Krebs erkrankt war. Der 60-Jährige starb nach der Mitteilung vom Mittwoch bereits in der Nacht zum Dienstag im Son-Espases-Krankenhaus auf Mallorca.

Die 59-jährige Frau, die vor einigen Tagen als erste auf den Inseln Opfer der Pandemie geworden war, hatte zusätzlich Nierenbeschwerden.

Am Dienstag waren auf den Balearen 92 Corona-Fälle gezählt worden, 19 mehr als am Montag. Diese Zahl dúrfte sich in den kommenden Tagen deutlich erhöhen. (it)