Britische Medien: Alle Hotels in Spanien werden geschlossen

Spanien greift zu immer drastischeren Maßnahmen, um der Corona-Krise Herr zu werden. Alle Hotels de Landes wurden am Dienstagabend angewiesen, innerhalb einer Woche zu schließen. Ein ähnlicher Beschluss erging vor wenigen Tagen Auf Mallorca.

Im Zuge der schrittweisen Hotelschließungen könnten Urlauber aufgefordert werden, ihre Unterkunft zu wechseln, schreibt unter anderem die britische Zeitung "The Guardian" unter Berufung auf den britischen Botschafter in Spanien. Auch die britische Regierung meldet am Mittwoch auf ihrer Website die Schließung der Hotels bis zum 24. März.

Wie auf Mallorca sollen leere Hotels in Krankenhäuser verwandelt werden. Ein Vier-Sterne-Hotel in Madrid habe dies bereits angeboten, schreibt die Zeitung weiter.