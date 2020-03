Kein Markt in Sineu zum ersten Mal in 200 Jahren

Viele kennen Sineu wegen seines bunten, großen Wochenmarktes. Ein Besuch in Sineu an einem Mittwoch gehört für viele Touristen zum festen Programm.

Der gestrige Mittwochmorgen war für Sineu jedoch ein komplett neuer Anblick. Der zentrale Platz Es Fossar war vollkommen verwaist, ohne Tiere, Stände oder Besucher.

Dort, wo normalerweise die Obst- und Gemüsehändler ihre Waren verkaufen, herrschte Stille. Das Rathaus von Sineu hatte noch überlegt, diese Waren am Mittwoch verkaufen zu dürfen, distanzierte sich dann aber aufgrund der Ernsthaftigkeit der Lage davon.

Der Bahnhof, an dem normalerweise viele Menschen ein und ausgehen, war ebenfalls leer. Niemand erinnert sich daran, dass der Mittwochsmarkt, „el dimecres“, jemals abgesagt worden sei. Die einzige Ausnahme war im Jahr 1820, als die Pest an einem solchen Mittwoch in Son Servera kursierte, so Geschichtsschreiber Andreu Ramis. (dk)