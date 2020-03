Zahl der Corona-Kranken auf den Balearen steigt deutlicher denn je

Die Zahl der Coronavirus-Fälle auf den Balearen ist am Donnerstag so stark wie nie zuvor angestiegen. Laut den Gesundheitsbehörden wurden 37 neue Fälle gezählt, sodass die Gesamtmenge der Kranken nunmehr 149 beträgt. Ursprünglich war von sogar 57 neuen Fällen die Rede gewesen, doch das stellten die Behörden später als Fehler dar.

Es handelt sich um etwa doppelt so viele neue Fälle wie am Mittwoch. Sieben Personen wurden auf Intensiv-Stationen verlegt. Es bleibt bei zwei Toten, sechs Menschen gelten inzwischen als geheilt.

Spanienweit stieg die Zahl der Fälle unterdessen um mehr als 3000 auf über 17.000. Es starben bislang 767 Menschen.

In den vergangenen Tagen war es auf den Inseln mit den Krankenzahlen stetig und mit zunehmender Tendenz, aber nicht so deutlich, nach oben gegangen. (it)