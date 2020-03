Berliner machen Kunst aus Klopapierrollen

Kunst mit Humor in Zeiten der Coronakrise: Ein Berliner Künstlerpaar macht in Palma Kunst mit Klopapierrollen. Der Erlös aus dem Verkauf der bunten Collagen wird an Kinderhilfsorganisationen auf Mallorca und Deutschland gespendet.

"Als in den ersten Tagen der Ausgangssperre alle Leute wie verrückt Klopapier kauften, haben wir uns gefragt, wie viel Geld sie bereit wären, dafür zu zahlen", erklärt das Künstlerpaar, das unter dem Pseudonym Mr & Mrs Marnali Pop Art produziert und international ausstellt.

Nachdem sie das erste Werk auf ihrer Instagram-Seite gepostet hatten, dauerte es keine Stunde bis zur ersten Anfrage. "Für 2500 Euro ging es an einen bekannten Luxemburger Motorsportler", erzählen sie. Nun wollen sie an jedem Tag der Ausgangssperre eine neue Collage auf Instagram und Facebook posten. Alle Werke sind Unikate, der Preis immer gleich: Jedes Bild kostet 2500 Euro.

Von vornherein klar war für die Künstler, die seit zwei Jahren auf Mallorca leben, dass sie sich nicht an den Verkaufserlösen bereichern wollen. "Notleidende Kinder und ihre Familien sollten jetzt nicht in Vergessenheit geraten. Das Geld fließt komplett an Kinderhilfsorganisationen", sagt Mr Marnali. Geld erhalten unter anderem die spanische Organisation Aspanob, die sich in Palma um krebskranke Kinder und deren Familien kümmert, und ein "Herz für Kinder".

