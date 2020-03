Betten für Obdachlose in Son-Moix-Sportzentrum

Angesichts der weiterhin dauernden Coronavirus-Krise nutzt Stadtverwaltung von Palma de Mallorca jetzt auch das Sportzentrum Son Moix zur Aufstellung von Betten. An den kommenden Tagen sollen dort derer 50 für Obdachlose platziert werden. Die dürfen während des Alarmzustandes nicht auf der Straße leben.

Am Dienstag waren bereits vom Inselrat ebenfalls 50 solcher Betten in der Sportanlage Sant Ferran auf Mallorca platziert worden.

Was die Krankenbetten angeht, so stehen in Son Espases inzwischen 150 zur Behandlung nur von Corona-Kranken bereit. Die meisten der am Donnerstag 169 Insel-Patienten werden jedoch zu Hause behandelt. (it)