Zahl der Corona-Kranken auf Balearen steigt auf über 200

Die Zahl der Coronavirus-Kranken auf den Balearen steigt weiter. Am Freitag wurden 34 neue Fälle von den Gesundheitsbehörden kommuniziert. Damit haben auf den Inseln jetzt 203 Menschen diese Krankheit.

In ganz Spanien gibt es jetzt 20.000 Erkrankte. Die Zahl der Toten stieg auf über 1000. Das ist aber laut dem Madrider Gesundheitsministerium ein langsamerer Anstieg als in den vergangenen Tagen.

Spanien ist schon seit einiger Zeit das in Europa nach Italien am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Land. (it)