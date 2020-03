Rückholaktion für 15.000 Mallorca-Urlauber läuft

Sämtliche 15.000 auch deutsche Urlauber, die sich momentan in den 130 noch offenen Hotels auf Mallorca aufhalten, werden innerhalb von einer Woche wegen der Coronavirus-Krise die Insel verlassen. Damit komme man der Anweisung durch die Balearen-Regierung nach, teilten die Hotel-Verbände am Freitag mit.

Laut dem Hotelverband Fehm befinden sich diese Touristen in ihren Zimmern und dürfen lediglich die Restaurantbetriebe der Hotels besuchen. Es ist ihnen untersagt, die Häuser zu verlassen.

Allein am Freitag hatten 35 zusätzliche deutsche und britische Flugzeuge Touristen aus Mallorca ausgeflogen. Die Jets kommen in der Regel leer an und fliegen voll wieder weg, wie Reiseveranstalter mitteilten. Das deutsche Unternehmen Alltours brachte inzwischen nach eigenen Angaben alle seine Urlauber auch von Mallorca nach Deutschland zurück. (it)