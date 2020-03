Guardia Civil kontrolliert 1500 Autos auf Insel-Autobahnen

Die Guardia Civil hat am Freitag coronabedingt drei Großkontrollen durchgeführt und dabei nach eigenen Angaben 1500 Fahrzeuge kontrolliert. In einigen Autos befanden sich widerrechtlich mehrere Personen, was zur Auferlegung von Bußgeldern führte. Andere Fahrer konnten ihr Unterwegssein nicht begründen und wurden ebenfalls sanktioniert. Während der Dauer des alarmzustandes ist es strngestens verboten, etwa Ausflüge zu machen.

Die Groß-Kontrollen fanden an folgenden Orten statt: auf der Inca-Autobahn am Kilometer 2,7 in Richtung Inca, an der Andratx-Autobahn und an der Schnellstraße zwischen Palma und Manacor.

Diese Kontrollen sollten auch am Samstag und Sonntag über die Bühne gehen. (it)