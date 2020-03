Polizisten schaffen weiter renitente Personen in Zellen

In Palma de Mallorca geht die Polizei nach wie vor hart gegen Personen vor, die sich auf der Straße aufhalten, ohne das begründen zu können. Dazu gehören zwei junge Männer, die am Freitag in der Nähe der Plaza de las Columnas im Multikultiviertel Pere Garau zusammen in einem Auto saßen und vorsätzlich besonders schnell unterwegs waren. Sie wurden in Zellen der Nationalpolizei geschafft.

Ein anderer Mann ignorierte im Problemviertel Camp Redó die Aufforderung von Beamten, sofort seine wohnung aufzusuchen. Die polizeibekannte Person behauptete, Lebensmittel einkaufen zu wollen, tat dies aber nicht. Auch er kam in eine Zelle.

Ein vierter Mann widersetzte sich am unterirdischen Bahnhof von Palma dreimal in vier Tagen Aufforderungen von Beamten, sich zu seiner Wohnung zu begeben.

Insgesamt wurden in Spanien während der Dauer des Alarmzustandes bis zum Freitag nach offiziellen Angaben 315 Personen festgenommen und etwa 30.000 Strafanzeigen gestellt. (it)