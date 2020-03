Zahl der Corona-Kranken steigt balearenweit auf 246

Die Zahl der Corona-Kranken auf den Balearen ist am Samstag stärker als in den vergangenen Tagen angestiegen. Die Gesundheitsbehörden gaben 43 neue Fälle bekannt. Damit stieg die Gesamtzahl auf den Inseln auf 246. Es bleibt wie auch am Freitag bei vier Toten.

In ganz Spanien stieg die Zahl der Krankheitsfälle am Samstag auf 21.570. Besonders betroffen sind weiterhin Madrid, Katalonien und das Baskenland.

Die Zahl der Toten stieg auf 1095, was erheblich höher ist als etwa in Deutschland: Dort wurden bislang nur 44 an dem Virus gestorbene Personen bekanntgegeben. (it)