Tote Kuh bei Cala d'Or angespült

An die in Cala d'Or im Osten von Mallorca gelegene Cala Esmeralda ist eine tote Kuh angespült worden. Der Kadaver wurde am Freitagmorgen gefunden. Es ist nicht bekannt, woher das Tier kam.

Der Zwischenfall erinnert an mehrere angespülte Kühe auf Menorca im vergangenen Jahr und einen Kuhkadaver an der Playa de Palma im vergangenen Oktober. (it)