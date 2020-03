Polizisten lösen illegale Party auf Ibiza auf

Auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza haben Polizeibeamte angesichts des weiterhin geltenden Alarmzustandes eine Party auflösen müssen.

Sie rückten am Freitagabend in Santa Eulària ein, wo etwa ein Dutzend Mitglieder einer Nachbar-Gemeinschaft ausgelassen tanzten. Sie tranken Alkohol in großen Mengen zu lauter Musik, das Ganze veröffentlichten sie in sozialen Netzwerken.

Es ist momentan streng verboten, solche Feste zu veranstalten. Feiernden drohen hohe Bußgelder oder sogar Gefängnis. (it)