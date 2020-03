Schlechtwetterfront mit viel Regen erreicht Mallorca

Eine Schlechtwetterfront mit heftigen Gewittern hat am Sonntag Mallorca erreicht. Es regnete vielerorts extrem ergiebig, Blitz und Donner hielten vor allem am Mittag längere Zeit die Menschen in Atem. Das regnerische Wetter sollte noch bis zum Abend bei Warnstufe Gelb anhalten.

In der Nacht zum Montag soll es bei Temperaturen um 10 Grad langsam abtrocknen, doch für Montag werden bei etwa 18 Grad weitere Niederschläge erwartet. Am Dienstag soll sich endlich wieder zeitweise die Sonne blicken lassen, bevor es sich auf der Insel wieder gehörig eintrüben und sogar abkühlen soll.

Eine stabile Schönwetterphase ist laut den Meteorologen von Aemet derzeit nicht in Sicht, was die numehr verlängerte Zeit des Eingesperrtseins in den Wohnungen während des Alarmzustandes wegen des Coronavirus erträglicher machen dürfte. (it)

